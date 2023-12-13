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08:28 (мск), источник: dostup1.ru

Во вторую смену школьники Челябинска занимаются в обычном режиме

Во вторую смену школьники Челябинска в среду занимаются в обычном режиме, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня, 13 декабря, занятия в школах города во вторую смену проводятся в обычном режиме», — сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе-112.

Днем ожидается минус 17−19, без существенных осадков, ветер южный, юго-западный 4−9 м/с.

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