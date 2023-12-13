Главное
Спецоперация на Украине
08:22 (мск), источник: Комсомольская правда

Первая зимняя оттепель пришла в Петербург 13 декабря

Плюсовая температура воздуха ожидается 13 декабря в Петербурге.

Сейчас в Ричмонде: +2° 2 м/с 64% 770 мм рт. ст. +4°
Источник: Комсомольская правда

В Петербурге в среду, 13 декабря, ожидается слабая оттепель. Северная столица ощутит влияние циклона, который уже теряет силы над Финским заливом. Об этом в своем телеграм-канале пишет главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

— Циклон сохранит в регионе облачную погоду, вызовет осадки в виде снега и мокрого снега, и повысит температуру до слабых оттепелей. На дорогах и тротуарах местами гололедица, — говорится в сообщении синоптика.

Температура воздуха в Петербурге составит от −1 до +1 градуса. В области будет от −4 до +1. Юго-восточный ветер подует со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление немного вырастет, но останется ниже нормы.

В четверг синоптики обещают Петербургу временами снег, гололедицу, а столбики термометров покажут от нуля до −2 градусов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 13 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Аллу Пугачеву попросили прервать молчание
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта