08:22 (мск), источник: Комсомольская правда
Первая зимняя оттепель пришла в Петербург 13 декабря
Плюсовая температура воздуха ожидается 13 декабря в Петербурге.
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В Петербурге в среду, 13 декабря, ожидается слабая оттепель. Северная столица ощутит влияние циклона, который уже теряет силы над Финским заливом. Об этом в своем телеграм-канале пишет главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
— Циклон сохранит в регионе облачную погоду, вызовет осадки в виде снега и мокрого снега, и повысит температуру до слабых оттепелей. На дорогах и тротуарах местами гололедица, — говорится в сообщении синоптика.
Температура воздуха в Петербурге составит от −1 до +1 градуса. В области будет от −4 до +1. Юго-восточный ветер подует со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление немного вырастет, но останется ниже нормы.
В четверг синоптики обещают Петербургу временами снег, гололедицу, а столбики термометров покажут от нуля до −2 градусов.