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08:06 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровском крае больше не выдают бумажные полисы ОМС

Медицинскую страховку оформляют теперь только в электронном виде.

Источник: Хабаровский край сегодня

С этого месяца страховые компании Хабаровского края, как и по всей России, прекратили выдачу полисов ОМС на бумажных или пластиковых носителях. Оформить новый документ или восстановить прежний можно исключительно в электронном виде. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», с января 2023 года в нашей стране запущена система выдачи цифровых полисов обязательного медицинского страхования через портал Госуслуги.

 — Более 69,5 тысяч цифровых полисов ОМС оформлено за последний год на территории Хабаровского края. Благодаря нацпроекту «Цифровая экономика» бумажные документы уходят в прошлое, — уточнили в краевом Минздраве. — Как уточнили в Хабаровском краевом фонде ОМС, если вы застрахованы в системе ОМС и у вас есть бумажный или пластиковый полис, то в едином регистре застрахованных лиц (ЕРЗ) уже сформирован ваш цифровой полис. Оформлять цифровой полис требуется лишь тем, кто получает полис впервые. Его можно оформить в личном кабинете на портале Госуслуг. Ранее выданные бумажные и пластиковые документы продолжают действовать.

Получить информацию о своём полисе ОМС легко на портале Госуслуг. Для этого достаточно спросить виртуального помощника. Данные полиса можно скопировать, сохранить на смартфон.

А вот в случае смены паспортных данных, как объяснили корреспонденту нашего издания в страховой компании СОГАЗ-МЕД, которая выдаёт большинство полисов ОМС в Хабаровском крае, потребуется прийти с оригиналом паспорта в офис. Сделать это удалённо портал Госуслуг пока не даёт возможности.

СПРАВКА:

Дополнительные консультации по вопросам, касающимся ОМС, можно получить по телефону контакт-центра в сфере ОМС на территории Хабаровского края — 8 800 100 08 77.

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