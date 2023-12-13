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08:17 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Кубай уточнил прогноз по Приморью: морозы могут усилиться

ВЛАДИВОСТОК, 13 декабря, ФедералПресс. Примгидромет дал прогноз на ближайшие дни. Как сообщил глава ведомства Борис Кубай, 15—20 декабря морозы могут усилиться.

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Источник: РИА "Новости"

«На фоне сильного ветра эффективная температура во Владивостоке порой может ощущаться ниже −25 градусов, а на севере края — ниже −40 градусов», — сообщил главный синоптик Приморского края.

Кубай добавил, что 15—16 декабря циклон будет проходить над Японским морем с запада на восток. На юге края ожидается небольшой снег, сильный ветер и усиление холода. Однако после 20 декабря температура воздуха достигнет нормальных значений и выше.

Ранее «ФедералПресс» писал, что на днях в Приморье установились аномальные морозы. Кроме того, в конце недели во Владивостоке начнется мощный снегопад, который продлится практически все выходные. Помимо осадков, ожидается сильнейший ветер с порывами до 22 метров в секунду.

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