09:08 (мск), источник: МК.RU Омск
ЗАГС озвучил самые редкие имена новорожденных в Омске
Реестр ЗАГС обновил данные об именах, которые дали своим новорожденным детям омские родители.
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Чаще всего в Омской области мальчикам дают имена Артём, Михаил, Александр, Матвей и Максим. Наиболее популярные имена у девочек — София, Ева, Виктория, Анна и Мария.
У мальчиков редкими именами стали Самуил, Армен, Айхам, Аббас и Ернар. А в одной из омских семей появилась на свет дочь с именем Миша. Среди других редких имен девочек в регионе встречаются Ясения, Лана, Теймия и Бахыт.
Ранее мы писали, что в Омском перинатальном центре впервые в этом году родились тройняшки. Их родителям выплатили 300 тысяч рублей.
Также мы сообщали, что детей в Омской области стали называть по имени героя турецкого сериала — Серканами.