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09:08 (мск), источник: МК.RU Омск

ЗАГС озвучил самые редкие имена новорожденных в Омске

Реестр ЗАГС обновил данные об именах, которые дали своим новорожденным детям омские родители.

Чаще всего в Омской области мальчикам дают имена Артём, Михаил, Александр, Матвей и Максим. Наиболее популярные имена у девочек — София, Ева, Виктория, Анна и Мария.

У мальчиков редкими именами стали Самуил, Армен, Айхам, Аббас и Ернар. А в одной из омских семей появилась на свет дочь с именем Миша. Среди других редких имен девочек в регионе встречаются Ясения, Лана, Теймия и Бахыт.

Ранее мы писали, что в Омском перинатальном центре впервые в этом году родились тройняшки. Их родителям выплатили 300 тысяч рублей.

Также мы сообщали, что детей в Омской области стали называть по имени героя турецкого сериала — Серканами.

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