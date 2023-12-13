09:52 (мск), источник: ivbg.ru
На трех мостах в Ленобласти ограничат скорость и проезд большегрузов
На трех мостах в составе трассы Р-23 в Ленинградской области с 11 января 2024 года введут временные ограничения для проведения ремонтных работ.
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На мосту через ручей Верево на 38-м километре трассы установят знак «ограничение массы 18 тонн», а на мосту через реку Ижора на 40-м километре дороги появится знак «ограничение массы, приходящейся на ось — 9 тонн».
Сбавить скорость придется на мосту через реку Луга на 132-м километре. Там появится знак: «Ограничение максимальной скорости — 80 км/ч». Для объезда мостов через реки Верево и Ижора можно воспользоваться участком дороги Р-23 в обход Гатчины.