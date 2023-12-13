09:50 (мск), источник: Комсомольская правда
В Ростове и в Аксайском районе восстановили электричество в домах жителей
В Ростове-на-Дону и трех хуторах Аксайского района восстановили электричество.
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В Ростове-на-Дону и Аксайском районе восстановили электричество. Об этом на своей странице сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко 12 декабря.
Электричество вернули в домах Александровки и трех хуторах Аксайского района: Большой Лог, Рассвет, Верхнеподпольный.
По словам главы администрации, спецмашины приступили к запуску котельных и подаче тепла жителям.
Отметим, что без электричества остались сотни ростовчан на несколько часов. Причиной временных неудобств стала непогода и поврежденные из-за наледи провода и оборудование.