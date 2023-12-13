Главное
Главные новости 13 декабря
09:50 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростове и в Аксайском районе восстановили электричество в домах жителей

В Ростове-на-Дону и трех хуторах Аксайского района восстановили электричество.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону и Аксайском районе восстановили электричество. Об этом на своей странице сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко 12 декабря.

Электричество вернули в домах Александровки и трех хуторах Аксайского района: Большой Лог, Рассвет, Верхнеподпольный.

По словам главы администрации, спецмашины приступили к запуску котельных и подаче тепла жителям.

Отметим, что без электричества остались сотни ростовчан на несколько часов. Причиной временных неудобств стала непогода и поврежденные из-за наледи провода и оборудование.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 13 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Аллу Пугачеву попросили прервать молчание
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЖКХ