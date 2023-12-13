08:36 (мск), источник: Комсомольская правда
Недоношенного младенца в 900 граммов спасли приморские врачи
Во Владивостоке за 15 минут недоношенному малышу провели сложнейшую операцию.
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Хирурги Краевой детской клинической больницы № 1 спасли жизнь недоношенному малышу, у которого на третий день жизни выявили серьезную патологию. У младенца оказалась перфорация тонкой кишки. Появилось отверстие в стене кишечника, действовать нужно было незамедлительно, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Ребенок находился в крайне тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких. Из роддома его доставили в больницу на специальном реанимобиле. Здесь, в отделении реанимации новорожденных, малышу провели минимальную предоперационную подготовку и отправили на оперативное лечение.
Врачи первым этапом удалили часть пораженного органа и вывели две раздельных илеостомы (искусственное выходное отверстие из конечного отдела тонкой кишки). Накладывать сразу при таких обстоятельствах кишечный анастомоз (соединение) было опасно, поэтому второй этап операции ждет ребенка через три недели после стабилизации состояния и купирования воспалительного процесса. Ему снимут кишечные стомы и наложат кишечный анастомоз для того, чтобы полностью восстановить проходимость кишечника.
Заведующая отделением хирургии Екатерина Шмырева вместе с бригадой хирургов прооперировала ребенка ровно за 15 минут. По ее словам, для таких детей нужно максимально сокращать время оперативного лечения. Так как они очень малы и слабы.
Напомним, ранее «Комсомолка» побеседовала с врачами из Приморского краевого перинатального центра. Они рассказали, как в Приморье выхаживают недоношенных малышей.