09:19 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
На территории Узбекистана произошло землетрясение силой около 4 баллов
Эпицентр землетрясения находился в Навоийской области.
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По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС, 13 декабря в 10:13 в Узбекистане произошло землетрясение.
Эпицентр находился в Хатырчинском районе Навоийской области.
Магнитуда — 4,2, глубина — 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 306 км в юго-западном направлении.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила:
Хатырчинский район: 3−4 балла, 17 км;
Навбахорский район: 3 балла, 33 км;
город Навои: 2 балла, 44 км;
Нарпайский район: 2 балла, 45 км;
Каттакурганский район: 2 балла, 49 км;
Нуратинский район: 2 балла, 49 км;
Пахтачинский район: 2 балла, 52 км;
Карманинский район: 2 балла, 55 км;
Кошрабадский район: 2 балла, 61 км.