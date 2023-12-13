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09:19 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews

На территории Узбекистана произошло землетрясение силой около 4 баллов

Эпицентр землетрясения находился в Навоийской области.

Источник: smrm.uz

По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС, 13 декабря в 10:13 в Узбекистане произошло землетрясение.

Эпицентр находился в Хатырчинском районе Навоийской области.

Магнитуда — 4,2, глубина — 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 306 км в юго-западном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила:

Хатырчинский район: 3−4 балла, 17 км;
Навбахорский район: 3 балла, 33 км;
город Навои: 2 балла, 44 км;
Нарпайский район: 2 балла, 45 км;
Каттакурганский район: 2 балла, 49 км;
Нуратинский район: 2 балла, 49 км;
Пахтачинский район: 2 балла, 52 км;
Карманинский район: 2 балла, 55 км;
Кошрабадский район: 2 балла, 61 км.

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