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Главные новости 13 декабря
09:41 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове 13 декабря

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 13 декабря 2023 года.

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Источник: Комсомольская правда

1. Не смог заплатить вовремя — оставайся зимой без отопления: В Молдове сотни людей каждый месяц отключают от газа.

2. Какой будет погода в Молдове в новогоднюю ночь-2024: синоптики раскрыли карты.

3. Майя, ануларе: Закрытые СМИ, давление на оппозицию, уничтожение партий-конкурентов и курс на разрушение страны — в Молдове прекратится ЧП, но сохранятся все ограничения.

4. За зимние праздники ведущий корпоративов заработал на автомобиль жене, актеры театра Дедами Морозами — годовую зарплату: Сколько молдавские артисты получат за работу на Новый год.

5. Гнилая вишенка на торте ПАС: Как режим Санду активно борется с пропагандой в Молдове, используя собственные фейки.

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