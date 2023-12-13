09:41 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Топ-5 главных новостей в Молдове 13 декабря
Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 13 декабря 2023 года.
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1. Не смог заплатить вовремя — оставайся зимой без отопления: В Молдове сотни людей каждый месяц отключают от газа.
2. Какой будет погода в Молдове в новогоднюю ночь-2024: синоптики раскрыли карты.
3. Майя, ануларе: Закрытые СМИ, давление на оппозицию, уничтожение партий-конкурентов и курс на разрушение страны — в Молдове прекратится ЧП, но сохранятся все ограничения.
4. За зимние праздники ведущий корпоративов заработал на автомобиль жене, актеры театра Дедами Морозами — годовую зарплату: Сколько молдавские артисты получат за работу на Новый год.
5. Гнилая вишенка на торте ПАС: Как режим Санду активно борется с пропагандой в Молдове, используя собственные фейки.