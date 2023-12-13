08:52 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Выплату маткапитала могут ограничить — деньги получат не все
Госдума во втором чтении приняла проект об ограничении выплат маткапитала.
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Депутаты Госдумы во втором чтении одобрили инициативу, которая ограничивает выплату маткапитала некоторым семьям. Если проект получит поддержку Совета Федерации и его подпишет президент, деньги по маткапиталу действительно будут получать не все родители.
Депутаты считают, что выплачивать маткапитал нужно только на детей, у которых есть российское гражданство по рождению. К тому же родители новорожденных тоже должны быть гражданами РФ.
Законопроект разработала партия ЛДПР. Первое чтение он прошел в ноябре. Поправки парламентарии предлагают внести в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
Если закон будет принят, иностранцы, которые приехали в Россию и официально стали гражданами РФ, не смогут получить маткапитал на детей, родившихся до этого за рубежом.
«Наш законопроект № 419851−8 прошёл сегодня второе чтение. Если он будет принят в третьем, лазейка, позволяющая получать средства маткапитала на детей, родившихся не гражданами РФ, будет устранена», — прокомментировал принятие инициативы зампред фракции Ярослав Нилов в своем телеграм-канале (18+).
Соответствующие нормы могут вступить в силу 1 января 2024 года.