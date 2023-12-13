09:50 (мск), источник: АиФ Волгоград
Как выкорчевывать травлю. В волгоградских школах усиливают меры безопасности
Все чаще становятся популярными психологические тренинги для школьников от профессионалов по разным направлениям.
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Стрельба, которая произошла в одной из школ Брянска на прошлой неделе, заставила регионы ещё раз пересмотреть систему безопасности в школах. Но очевидно, что дело не только в охранных системах и тревожных кнопках.
«Чаты кипят».
Напомним, в Брянске ученица 8-го класса выкрала из сейфа отца ружьё и пронесла его в школу в тубусе для чертежей. Следствие уже установило: на входе в гимназию не был установлен стационарный металлодетектор, а сотрудница охранявшего учебное заведение ЧОП не остановила и не проверила ученицу.
Как предотвратить такие ЧП в будущем? Все понимают, что меры безопасности нужно усиливать. Но причины глубже.
— Проблем масса, родительские чаты кипят: буллинг, вымогание денег у младшеклассников старшими, психологическое давление — вот с чем сталкиваются наши дети в школах, — говорит мама школьницы Инна Ерофеева.
Эксперты сходятся во мнении, что отследить школьного стрелка или хотя бы заметить проблему могли бы школьные психологи, но только при наличии специальной подготовки. Однако, согласно статистике, в крупных городах России 60−70% школьных психологов не имеют профильного и даже базового психологического образования. Дефицит таких кадров есть и в нашем регионе.
Родители тем временем самостоятельно ищут выход. Так, в Волгограде становятся популярными психологические тренинги для школьников от профессионалов по разным направлениям. Темы разные: что делать, если столкнулся с буллингом, как защититься от похищения, безопасный Интернет и другие.
— Если честно, то школы на такое сотрудничество идут неохотно и в большинстве случаев отказывают в предоставлении помещений для проведения тренингов , — рассказала мама девятилетней школьницы. — Не всем родителям хватает энтузиазма и организаторских способностей, чтобы довести дело до конца.
Всё дело в ЧОПе?
Второй острый вопрос — насколько безопасно в наших школах. Безусловно, в последнее время изменилось многое — в большинстве школ установлены металлодетекторы, на смену бабушкам-охранницам и вышедшим на пенсию учителям ОБЖ пришли сотрудники ЧОП. Однако качество охраны по-прежнему вызывает много вопросов. В социальных сетях волгоградские родители отмечают массовую некомпетентность сотрудников, призванных обеспечить безопасность детей, и формальное отношение к своим обязанностям.
Сейчас меры безопасности ужесточаются дополнительно: в ряде школ Волгограда отменяются новогодние утренники с приглашением сторонних взрослых, а родителей, замерзающих на улице в ожидании учащихся, не пускают даже в школьный коридор. А в Госдуме решено проработать меры для предотвращения трагедий в школах, а также обсудить вопрос о законодательном определении понятия «травля».
Мнение.
Педагог, создатель первой частной школы города Волжского Валерий Ломакин:
— Под безопасностью я понимаю не только потенциальную угрозу со стороны террористов или людей с травмированной психикой, но прежде всего уровень и качество сознательной дисциплины учащихся. В школе должны быть выкорчеваны любые проявления травли, вымогательства, школьной дедовщины, насилия, издевательств как в детском, так и во взрослом контингентах. Ребёнок должен идти в школу без страха, что его унизят, высмеют, побьют, отнимут что-то…
Недопущение этого и есть профилактика стрельбы в школах. Выпускники не должны покидать школу с желанием вернуться и устроить ужас.