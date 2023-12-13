11:21 (мск), источник: Комсомольская правда
Крупный микрорайон Большая-Вяземская в Хабаровске остался без воды
Холодную воду отключили у сотен жителей Хабаровска.
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Отключение воды на улицах Большая и Вяземская 13 декабря 2023 года шокировало сотни человек. Авария оставила без коммунальной услуги крупный микрорайон. А территория местной школы превратилась в каток.
Коммунальная авария произошла утром — была обнаружена течь из колодца около Чехова, 2. Дом стоит на возвышенности, поэтому потоки воды хлынули вниз. Как раз туда, где находится школа № 77. Подходы к учреждению вмиг обледенели, ученикам предложили самим принимать решение, идти на уроки или нет.
— Одно повреждение устранили в 13:47 часов, вскрылось другое. Работает МУП «Водоканал». Отключили весь микрорайон Большая-Вяземская, — сообщили «КП» — Хабаровск" в аварийной службе.
Как раз к обеду список адресов, оставшихся без воды, расширился. К Чехова, Воронежской, Магнитогорской и Большой прибавилась Вяземская — жители всех этих улиц остались без коммунальной услуги. У некоторых нет как холодной, так и горячей воды.
Сроки устранения аварии в аварийной назвать не смогли. Ориентировочно, воду вернут вечером 13 декабря или уже утром следующего дня.