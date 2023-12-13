Около 12 тысяч деревьев вырубят в Алматы

Сейчас в Турксибском районе насчитывается более 688 тысяч деревьев.
"Ежегодно проводится большой объем работы по озеленению территории. Только за период с 2020 по 2022 годы было высажено 66 тысяч молодых деревьев, до конца этого года планируется посадка еще 28 тысяч, из них уже более 12 тысяч посажено.
В районе порядка 12 тысяч деревьев являются аварийными и требуют вынужденного сноса, из них в этом году снесено 2,5 тысячи", — сообщил аким Турксибского района Бахытжан Акжаров.
Полностью избавиться от всех аварийных деревьев планируется в течение последующих 5 лет.
Напомним, в сентябре огромное дерево рухнуло на проезжую часть в Алматы. А в августе дерево рухнуло сразу на два припаркованных автомобиля.