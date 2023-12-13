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09:59 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже взлетели цены на такси утром 13 декабря

Сервис указывает на высокий спрос.

Источник: Агентство «Москва»

В Воронеже заметно взлетели цены на такси утром среды, 13 декабря.

Об этом свидетельствуют данные сервиса для заказов машин. Отмечается высокий спрос в связи с чем увеличено время ожидания автомобиля. Дорожную ситуацию осложняют пробки и ряд ДТП. Так, добраться из Северного микрорайона до цирка стоит около 800 рублей в тарифе эконом, а из микрорайона Машмет — почти 1500 рублей.

Ранее управление дорожного хозяйства мэрии Воронежа призвало горожан временно отказаться от использования личных автомобилей. Министерство труда и занятости населения Воронежской области также рекомендовало работодателям воздержаться от применения дисциплинарных взысканий к сотрудникам, опоздавшим из-за неблагоприятных погодных условий.

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