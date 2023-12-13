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10:42 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Семейные МФЦ открываются в Хабаровском крае по федеральной программе

В них помогут с оформлением социальной поддержки нуждающимся семьям.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске начал работу первый семейный многофункциональный центр. В нем будут оказывать помощь тем, кто нуждается в особых мерах социальной и психологической поддержки. В следующем году в регионе запланировано открытие еще двух таких центров: в Бикинском и Ванинском районах, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

 — Следующий год указом президента России Владимира Владимировича Путина объявлен Годом семьи. Открытие в Хабаровском крае первого семейного МФЦ — значимый вклад региона в реализацию комплекса мероприятий, направленных на всестороннюю поддержку семей. В регионе проживает 280 тыс детей. Есть семьи, которые находятся в социально опасном положении, нуждаются в особых мерах социальной и психологической поддержки. В многофункциональном центре такие граждане могут найти ответы на любые вопросы, — отметил заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Глава государства заботится о том, чтобы институт семьи был защищен и поддерживался на всех уровнях. Например, в Хабаровском крае действует широкая социальная политика по поддержке семьи, материнства и детства. Жители могут воспользоваться 17 разными видами помощи, которую оказывает государство. Только в 2023 году на социальное направление было выделено почти 25 млрд рублей. Теперь же в крае появился и специальный многофункциональный центр, который позволяет семьям решать проблемные вопросы по принципу одного окна.

Специалисты учреждения помогут с оформлением социальной поддержки, окажут, при необходимости, психологическую и юридическую помощь, проконсультируют по вопросам здравоохранения. При этом к каждой семье гарантирован индивидуальный подход. Помимо консультаций, в МФЦ также планируется проводить различные мероприятия для посетителей. Новое учреждение расположено по адресу: ул. Постышева, 8.

 — Мы давно сотрудничаем с центром помощи семьи и детям. Обращались за помощью психолога, с тем, что у ребенка начались проблемы в школе. Здесь психолог нам помог, провел курс терапии, и у сына есть заметный прогресс. А недавно мне рассказали, что теперь центр работает как семейный МФЦ. На самом деле это очень удобно. Можно решить практически все свои вопросы. Здорово, что так все устроили, — поделилась хабаровчанка Доната Александрова.

Для удобства родителей учреждение оборудовано детским игровым уголком. Установлены пеленальные столики. Также продуман вопрос «Доступной среды». Проект семейного МФЦ реализуется совместно с Фондом поддержки детей. На эти цели регион получил 10 млн рублей из федерального бюджета как победитель конкурса по отбору инновационных социальных проектов.

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