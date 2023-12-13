На Дону за последний месяц зарегистрирован 61 случай заболевания «китайской пневмонией»

«С начала эпидемического сезона 2023/2024 по гриппу, ОРВИ и COVID-19 в Ростовской области зарегистрировано 80 случаев микоплазменной пневмонии, в том числе 61 случай за последний месяц. Из них 63 случая зарегистрировано у детей до 17 лет», — рассказали в министерстве.
Отмечается, что заболевание не ново.
«Для профилактики микоплазменной пневмонии следует соблюдать правила респираторного этикета, использовать средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства, соблюдать социальную дистанцию, а также воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей», — рассказали в министерстве.
Также в министерстве рассказали, что увеличение коечного фонда из-за распространения этого заболевания и COVID-19 не требуется.
«При этом в случае необходимости в Ростовской области имеется возможность наращивания коечного фонда в кратчайшие сроки», — отметил источник.