Главное
Главные новости 13 декабря
10:11 (мск), источник: Don24.ru

На Дону за последний месяц зарегистрирован 61 случай заболевания «китайской пневмонией»

Ростовская область, 13 декабря 2023. DON24.RU. В Ростовской области за последний месяц зарегистрирован 61 случай заболевания микоплазменной пневмонией, или «китайской пневмонией». Об этом ИА «ДОН 24» сообщили в региональном минздраве.

Источник: Freepik

«С начала эпидемического сезона 2023/2024 по гриппу, ОРВИ и COVID-19 в Ростовской области зарегистрировано 80 случаев микоплазменной пневмонии, в том числе 61 случай за последний месяц. Из них 63 случая зарегистрировано у детей до 17 лет», — рассказали в министерстве.

Отмечается, что заболевание не ново.

«Для профилактики микоплазменной пневмонии следует соблюдать правила респираторного этикета, использовать средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства, соблюдать социальную дистанцию, а также воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей», — рассказали в министерстве.

Также в министерстве рассказали, что увеличение коечного фонда из-за распространения этого заболевания и COVID-19 не требуется.

«При этом в случае необходимости в Ростовской области имеется возможность наращивания коечного фонда в кратчайшие сроки», — отметил источник.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Алексей Логвиненко: В Ростове объявлен режим повышенной готовности
«Началось обрушение Киева»: на Украине ужаснулись из-за разрушения метро
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
медициназдоровье