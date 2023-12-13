10:04 (мск), источник: Калининград.Ru
«Скелет в кожаном плаще и зубной протез XIX века»: что нашли при раскопках для строительства улицы Юбилейной
Новая дорога затронет территорию исторического кладбища.
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Археологи представили отчёт о полевых работах на участке для строительства улицы Юбилейной в Калининграде. Участок пройдёт через территорию исторического кладбища. Информацию об итогах исследования опубликовали на сайте регионального правительства.
Новая дорога соединит улицы Гагарина и Невского. Участок протяжённостью 1,4 километра проложат по зелёной зоне в районе Литовского ручья. Территория относится к историческому району Кёнигсберга Кальтхоф. В XV веке он служил хозяйственным двором для снабжения продовольствием замка и прилегающих поселений. Позднее здесь появилось имение с огромным парком, а с XIX века строили промышленные предприятия и военные сооружения. Одновременно с этим за городскую стену, в том числе в Кальтхоф, стали выносить кладбища.
Для строительства улицы Юбилейной археологи обследовали территорию площадью 11,1 тысячи квадратных метров. Специалисты заложили восемь шурфов и выявили погребения общинных кладбищ на Лабиауэр-штрассе (современная улица Гагарина), а также археологические материалы более раннего периода, до создания некрополя.
Специалисты раскопали различные предметы быта: фрагменты мундштуков, расписной плитки, горшков, чернильниц, тарелок и сосудов, выполненных из стекла, глины и фарфора. Кроме того, в грунте находили останки животных — свиней и крупного рогатого скота.
В нескольких шурфах археологи обнаружили могилы, в том числе со следами грабительских действий. В захоронениях нашли деревянные и цинковые гробы, в одном из которых находились останки мужчины в кожаном плаще военного покроя. В другом месте был погребённый с зубным протезом, выполненным из вулканизированного каучука и фарфора. Такие материалы широко применялись в стоматологии в Европе во второй половине XIX века.
При раскопках эксперты подтвердили наличие выявленного объекта археологического наследия. Власти уже поставили участок на учёт. Перед строительством улицы Юбилейной потребуется провести спасательные работы. По подсчётам специалистов, необходимо перенести почти пять тысяч могил.
Улица Юбилейная будет двухполосной, по обеим сторонам появится тротуар, а также велодорожка. Новая магистраль нужна для удобного подъезда к будущему кампусу БФУ имени Канта, который строят за главным корпусом университета. Первую очередь студенческого городка планируют сдать в 2024 году.