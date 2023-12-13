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12:02 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Тьма кишиневская: Во всех секторах столицы целый день не будет электроэнергии — жители останутся без ТВ, интернета и мобильной связи

Публикуем адреса тех, кому надо срочно зарядить гаджеты, пока еще это возможно.

Источник: Комсомольская правда

Поставщик сообщает о запланированных на 13 декабря перерывах в поставках электроэнергии.

Без света окажутся жильцы домов по следующим адресам:

Ботаника:

ул. Индепенденцей, 23, Сармизеджетуса, 90, пер. 2 Львов, 5 — с 08:15 до 16:15.

Центр:

ул. А. Матеевича, 79, 81, M. Г. Бэнулеску-Бодони, 7 — с 09:30 до 17:00.

Чеканы:

ул. Алчедар, 1, 2−4, A. Избаш, 1−47, 4−40, Арионешть, 2−6, Колоница, 2−4, 3−7, 74−192, 77−175, пер. Колоница, 1−3, 2, Х. Бужор, 53−69, 78−104, 465, Н. М. -Спэтару, 1A, пер. Н. М. -Спэтару, 1−9, Тырговиште, 1−25, 6−48, Транснистрия, 1−3, Вадул-луй-Водэ, 9, 31, 99−127, 100−120, 155, 146−196, 888, 999, 7777, 9999 — с 09:05 до 17:00.

Рышкановка:

Московский пр-т, 7/1, 7/2 — с 09:00 до 13:00.

ул. М. Костин, 2 — с 13:00 до 17:00.

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