11:07 (мск), источник: Комсомольская правда
В школах Иркутской области усилили меры безопасности после трагедии в Брянске
Это коснулось пропускного режима, контроля охранной системы, поведения в экстренной ситуации.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В школах Приангарья усилили меры безопасности после трагедии в Брянске. Об этом сообщили в министерстве образования региона. Меры направлены на усиление пропускного режима, исключения бесконтрольного пребывания в школах посторонних лиц, контроля охранной системы. Кроме того, были отработаны с детьми и взрослыми алгоритмы действий в экстренных ситуациях.
Подробнее о мерах безопасности рассказали в прямом эфире министр образования области Максим Парфенов и уполномоченный по правам ребёнка Татьяна Афанасьева.
— К сожалению, случай в Брянске не первый. Было доведено до сведения учеников и работников школ, как нужно действовать в чрезвычайной ситуации. На основании этих алгоритмов прошли тренировки с педагогами и охранниками. На сегодняшний день для работников системы образования эти компетенции новые. Но все понимают, что такие знания смогут помочь в страшных ситуациях, — отметил Максим Парфенов.
— Бывает, что родитель пришел в школу и не взял с собой документ об удостоверении личности. В таком случае нужно созвониться с классным руководителем ребенка, с которым знаком лично. Только, когда тот подтвердит личность родителя, он сможет зайти в помещение, — говорит Татьяна Афанасьева.
11 декабря на официальном сайте в министерства образования региона писали о том, что будут предусмотрена сумма на обеспечение школ техническими средствами антитеррористической защищенности.
На 2024 год заложено свыше 360 миллионов рублей в помощь городам и районам на приобретение такого оснащения в образовательные организации.