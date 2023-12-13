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10:13 (мск), источник: Piter.tv

Средний бюджет петербуржцев на новогодние каникулы составляет 21 тысячу рублей

Расходы на празднование Нового года и январский отдых планирует каждый третий.

Источник: Unsplash.com

Средний бюджет петербуржцев на новогодние каникулы составляет 21 000 рублей. Опрос провел сервис SuperJob среди пяти тысяч граждан из всех округов страны.

Расходы на празднование Нового года и январский отдых планирует каждый третий. Бюджет россиян за год вырос на 12% — до 19600 рублей на человека. Женщины чаще занимаются финансовым планированием (38% против 31% среди мужчин), но их бюджеты скромнее (в среднем 16400 и 22200 рублей соответственно).

В Петербурге в этом году бюджет праздников составит 21 тысячу рублей. Годом ранее горожане собирались тратить на аналогичные цели 19,3 тысячи рублей, в 2021 — 20,4 тысячи рублей, в 2020 — 20,7 тысячи рублей.

Среди жителей мегаполисов самые высокие праздничные бюджеты — у москвичей (в среднем 23000 рублей).

Премии по итогам года ждут 37% петербуржцев.

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