10:08 (мск), источник: НИА Кубань
В среднем 17,7 тысячи рублей отложили краснодарцы на новогодние каникулы
Такую сумму готовы потратить жители краевой столицы на празднование и январские каникулы.
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В среднем бюджет россиян на новогодние выходные составляет 19,6 тысячи рублей (+12% к прошлому году). Больше всего средств готовы потратить москвичи — в среднем 23 тысячи рублей. Также в ТОПе самых больших затрат на зимние каникулы — Санкт-Петербург (21 тысяча рублей) и Красноярск (19,6 тысячи рублей).
— В Волгограде и Новосибирске планируют уложиться в меньшие суммы (15 и 16,4 тысячи рублей соответственно), — рассказали в пресс-службе SuperJob.
Молодежь до 24 лет планирует потратить до 14,3 тысячи рублей, россияне 45+ — в 20,7 тысячи рублей.