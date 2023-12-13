09:30 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В Шерегеше отключили почти все подъёмники из-за мороза
В течение дня могут возобновить их работу.
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В Шерегеше из-за морозов отключили почти все подъёмники, сообщает дирекция курорта. На вершине горы температуры опустилась до −39 градусов. Абсолютно все подъёмники не работают в секторах A, B и E. В секторе F остался единственный из 18-ти подъёмников на весь курорт — бугель. Актуальный статус подъёмников можно отслеживать на сайте «Шерегеш Live». Там же отмечается, что в течение дня их могут запустить.