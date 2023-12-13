11:13 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
В краевой больнице им. Сергеева в Хабаровске внедрили цветовую навигацию
Сервис поможет ориентироваться людям внутри клиники.
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В помещениях краевой клинической больницы № 1 им. профессора С. И. Сергеева на полу появились цветные полосы со светодиодными лампами. Это нововведение — часть программы «доступная среда» и служит для удобства навигации внутри учреждения здравоохранения, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
С помощью этих полос человеку, а тем более маломобильному, становится понятнее, в каком направлении ему нужно двигаться и не искать дополнительные указатели на стенах и дверях помещений клиники, это также разделяет потоки больных в нужных направлениях. Как уточнили в краевой клинической больнице им. С. И. Сергеева, красная, желтая и зеленая линии соответствуют тяжести заболеваний. Например, красная линия направляет в палаты интенсивной терапии, зеленая — к медсестрам или в кабинет консультаций
Однако, по опыту других больниц России, тремя цветами можно не ограничиваться, а сделать большой спектр полос, которые будут помогать людям находить кабинеты различных медицинских специалистов. Зачастую ленты ведут прямо от приемного отделения, что сокращает время пребывания на этапе поступления пациентов в стационар.
Кроме того, есть варианты лент, которые используют не светодиодные лампы, а накапливающий свет материал.