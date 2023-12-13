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11:13 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

В краевой больнице им. Сергеева в Хабаровске внедрили цветовую навигацию

Сервис поможет ориентироваться людям внутри клиники.

Источник: ККБ имени Сергеева

В помещениях краевой клинической больницы № 1 им. профессора С. И. Сергеева на полу появились цветные полосы со светодиодными лампами. Это нововведение — часть программы «доступная среда» и служит для удобства навигации внутри учреждения здравоохранения, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

С помощью этих полос человеку, а тем более маломобильному, становится понятнее, в каком направлении ему нужно двигаться и не искать дополнительные указатели на стенах и дверях помещений клиники, это также разделяет потоки больных в нужных направлениях. Как уточнили в краевой клинической больнице им. С. И. Сергеева, красная, желтая и зеленая линии соответствуют тяжести заболеваний. Например, красная линия направляет в палаты интенсивной терапии, зеленая — к медсестрам или в кабинет консультаций и т. д.

Однако, по опыту других больниц России, тремя цветами можно не ограничиваться, а сделать большой спектр полос, которые будут помогать людям находить кабинеты различных медицинских специалистов. Зачастую ленты ведут прямо от приемного отделения, что сокращает время пребывания на этапе поступления пациентов в стационар.

Кроме того, есть варианты лент, которые используют не светодиодные лампы, а накапливающий свет материал.

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