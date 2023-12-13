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10:14 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону

В Ростове парализовало движение трамваев и троллейбусов

Движение трамваев и троллейбусов парализовано из-за обрыва линий электропередач.

Источник: МК.RU Ростов-на-Дону

Об этом сообщил мэр города Алексей Логвиненко.

Как минимум 18 маршрутов электротранспорта не вышли утром 13 декабря на свои линии. Это трамваи №№ 1, 4, 6, 7, 10 и троллейбусы № 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 17а, 22.

Аварийные бригады работают в круглосуточном режиме и делают все возможное, чтобы восстановить нормальную работу электротранспорта.

В ближайшие сутки в регионе ожидается ухудшение погодных условий. Ожидается снег, гололед и ветер до 18 метров в секунду.

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