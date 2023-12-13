Сутки без воды: в Крыму предупредили о массовых отключениях

В связи с аварийно-ремонтными работами на сетях Симферопольского и Керченского филиалов будет ограничено водоснабжение. На время выполнения работ силами предприятия будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами, сообщили в ведомстве.
«После проведения работ будет осуществляться заполнение водовода и разводящих водопроводных сетей, а также резервуаров чистой воды для дальнейшей стабилизации водоснабжения. Полное восстановление водоснабжения ожидается к 8 утра 14 декабря», — сказано в сообщении.
В Симферополе воду отключат на улице Крылова, Чехова, Сергеева-Ценского, Инге, Интернациональная, Жидкова, Братская, Перевальная, Артиллерийская, 8 Марта, Красноармейская, в Неровном и Днепропетровский переулках, на улице Нижнегоспитальной, Футболистов, Краснознаменной, Белогорской, Таврической, тупике Чехова. А также в переулках Холмистом, Миронова, Трудовом, Чехова, Нагорном, Полигонном, Братском, Скалистом, Каменном, Турецком и Бондарном и на прилегающих улицах и переулках. Восстановление водоснабжение планируется к 15 часам.
«До 20 часов воды не будет в микрорайонах “Белое 1−5”, Каменка, Хошкельды, поселке Айкаван, селах Ана-Юрт и Акрополис», — сообщили на предприятии.
До 17 часов ожидается отключение воды в селе Амурское в Керчи, а также на улицах Кирова, Сморжевского, Всесоюзной, Генерала Петрова, прилегающих улицах и переулках. В Ленинском районе до 19.00 воды не будет в пгт Ленино, селах Батальное, Уварово, Луговое и Виноградное.