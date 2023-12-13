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10:27 (мск), источник: Комсомольская правда

У иркутского проекта «Счастье чистой воды» появился свой гимн

Его записали артисты Музыкального театра им. Загурского.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

В Иркутске в ближайшие выходные пройдет несколько мероприятий в рамках проекта Ледовый город «Счастье чистой воды». Главные площадки — сквер им. Кирова и улица Урицкого. Так, 16 декабря жителей и гостей города ждет театрализованное представление на Урицкого. Там можно будет услышать премьеру гимна проекта. Его написали композитор Никита Мутовин и поэт Евгения Гребенщикова, а исполнили артисты Иркутского музыкального театра имени Н. М. Загурского Анна Чернышева и Никита Мещеряков.

Как рассказала режиссер Любовь Дорочинская, артисты предстанут на сцене в образах Байкала и Ангары.

— Приятно, что именно мы олицетворяем этих персонажей. Надеемся, что эта песня запомнится всем и станет местным хитом, — отметили Анна Чернышева и Никита Мещеряков.

— Благодаря проекту Ледовый город «Счастье чистой воды» герои легенд обрели красивые голоса. Спасибо исполнителям, звукорежиссеру Евгению Чекулаеву и студии звукозаписи Иркутского музыкального театра. Надеюсь, радиостанции поддержат песню, и 16 декабря горожане и гости столицы региона вместе споют про "Счастье чистой воды, — подчеркнула советник мэра Инга Корочкина.

Кстати, услышать гимн можно уже сейчас на сайте irkutskhappy.ru. Там же есть и календарь событий на ближайшие дни. Напомним, что 15, 16 и 17 декабря пройдут концертные программы, а вечером 17 декабря в сквере им. Кирова состоится большой концерт, на котором выступят известные иркутские творческие коллективы, а также популярная поэтесса Ах Астахова и MC ZUMMER.

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