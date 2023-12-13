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Главные новости 13 декабря
10:18 (мск), источник: АиФ Волгоград

Говорят, пополнился автопарк волгоградского социального такси?

Транспорт оснащен специальным подъемным механизмом, предусмотрено посадочное место для сопровождающего лица.

Автопарк специализированных автомобилей, которые используются в службе социального такси Волгоградской области, пополнился ещё на семь машин.

Такая техника поступает в центры социального обслуживания, предназначена она для транспортировки маломобильных граждан и участников СВО.

— Транспорт оснащён специальным подъёмным механизмом, предусмотрено посадочное место для сопровождающего лица, — сообщили в облкомсоцзащиты.

Первые четыре машины переданы для центров социального обслуживания Тракторозаводского района Волгограда, Жирновского, Палласовского районов области и Михайловки. Ещё три машины поступят в центры соц­обслуживания Волжского, Советского района Волгограда и Среднеахтубинского района области.

Служба «Социальное такси» действует в 13 муниципальных образованиях региона.

С марта этого года таким транспортом для доставки к социально значимым объектам, помимо участников Великой Отечественной вой­ны, инвалидов боевых действий, могут воспользоваться и комиссованные бойцы СВО с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Данная услуга им предоставляется бесплатно.

Все подробности можно уточнить в ближайшем учреждении социальной защиты населения.

Публикация подготовлена в рамках проекта «Серебряный век».

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