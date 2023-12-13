10:59 (мск), источник: Комсомольская правда
Как обжаловать штрафы за нарушение ПДД
Обжаловать штрафы можно минимум тремя способами.
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Камеры видеонаблюдения круглосуточно следят за дорожной ситуацией и отслеживают нарушителей наравне с сотрудниками ГИБДД. В некоторых случаях автовладельцы не согласны с тем, что совершили нарушение. В этих случаях штраф можно обжаловать. В ГИБДД ГУ МВД по Свердловской области объясняют, как это сделать.
ШТРАФ МОЖНО ОБЖАЛОВАТЬ.
Согласно данным Свердловской ГИБДД за 2023 год в регионе было вынесено более 5 миллионов постановлений на сумму почти 4 млрд рублей. По словам исполняющего обязанности начальника Управления Госавтоинспекциии ГУ МВД России по Свердловской области Дмитрия Кузнецова чаще всего автомобилисты попадаются на таких правонарушениях как:
— превышение скорости;
— парковка и стоянка в неположенном месте.
— выезд на встречную полосу.
— непристегнутый ремень безопасности;
— использование водителем телефона во время движения;
В 2023 году взыскаемость действующих нарушений повысилась с 80% до 90%. По ранее вынесенным штрафам с автовладельцев взыскали пять миллионов рублей, — говорит Дмитрий Кузнецов. — В случае если автовладелец не согласен с постановлением, он может его обжаловать в течение 10 дней с момента получения постановления. Количество отмененных штрафов по региону в этом году составило более 9 тысяч.
«ЗА РУЛЕМ БЫЛ ДРУГОЙ ЧЕЛОВЕК».
Замначальника Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) ГИБДД Свердловской области Артем Русинов рассказывает, что наиболее часто обжаловать штрафы приходится, если автовладелец продал свою машину, но с учета в ГИБДД не снял.
— При фиксации камеры, кодексом административных правонарушений установлен особый порядок привлечения граждан к ответственности. Гражданин не извещается о рассмотрении дела, постановление выносится в его отсутствие и в отношении собственника. Но за рулем в момент нарушения может находиться другой человек. Такое случается, если автомобиль продан или передан в пользование другому человеку, — рассказывает Артем Русинов.
В этом случае владельцу автомобиля нужно доказать, что за рулем находился другой человек: презумпция невиновности тут не действует.
— Если я автомобиль продал, то нужно предоставить вместе с жалобой договор купли-продажи, и одновременно снять с учета транспортное средство. Оно снимается с учета после десяти дней с даты продажи, — объясняет замначальника ЦАФАП.
Если автомобиль не продан, а просто передан члену семьи, то порядок действий такой же. Вместо договора о купле-продажи к жалобе прикладывается действующий полис ОСАГО, в котором указан водитель, либо полис без ограничений. Это нужно, чтобы подтвердить, что этот человек имеет право водить данный автомобиль.
Есть автовладельцы, которые пытаются схитрить. Например, водителю пришел штраф за «повторный красный». За данное правонарушение заплатить нужно пять тысяч рублей. Он подает жалобу, утверждая, что за рулем была его жена, которая до этого не выезжала на красный сигнал, и должна заплатить всего тысячу рублей. Специалисты ЦАФАП просматривают фото и видео с камер, и видят, что за рулем был именно глава семьи. В таких случаях будет отказано в обжаловании.
СПОРНЫЕ СЛУЧАИ.
Артем Русинов рассказывает, что на каждом перекрестке камеры снимают картинку с трех ракурсов, а в ГИБДД отправляется в среднем сразу 12 снимков и одно видео. Но даже здесь присутствуют ошибки и банальный человеческий фактор.
Камеры могут зафиксировать выезд за стоп-линию, когда водитель пропустил машины экстренных служб. В ЦАФАП такие записи отправляют в брак, но если вам все-таки пришел штраф, его можно обжаловать.
Из-за ремонтных участков на проезжей части автомобилистам может быть закрыт обзор на светофор или разметку. Жалобы на такие штрафы чаще всего удовлетворяются.
Из-за ремонта временно разрешается движение там, где обычно запрещено. Знаки могут поменять, но камеры все равно расценят движение водителя как нарушение. Такие случаи крайне редко встречаются. Но жалобу рассмотрят и штраф отменят.
А вот если вы пытались проскочить под мигающей зеленой стрелкой на светофоре, и вам пришел штраф — удача маловероятна. Многие опытные водители забывают или даже не знают, что на светофорах стрелки не имеют желтого сигнала. Поэтому в большинстве водители не успевают проехать на мигающий зеленый, и едут на красный. Доказать невиновность крайне сложно.
СРОКИ НА ОБЖАЛОВАНИЕ.
Важно помнить, что с момента получения вами штрафа за нарушение ПДД у вас есть ровно 10 дней. Даже на «Госуслугах» спустя это время пропадет кнопка «обжаловать».
КАК ОБЖАЛОВАТЬ ШТРАФ: ВСЕ СПОСОБЫ.
— Заказное письмо в ЦАФАП.
— Классический способ. Жалоба направляется в письменном виде в нужный ЦАФАП. Контакты и адрес Центра по Свердловской области можно посмотреть на официальном сайте ГИБДД — //http: гибдд.рф. К жалобе необходимо приложить скан или фото договора купли-продажи, полиса ОСАГО и любые другие доказательства невиновности. Важно: заявление должно быть с вашей личной подписью. Иначе специалисты не смогут рассмотреть обращение.
— Через портал «Госуслуги».
— На едином государственном портале можно обжаловать штрафы с камеры видеонаблюдения.
Для этого нужно:
1. Зайти в раздел «Поиск и оплата начислений».
2. Выбрать пункт «Штрафы». Найти тот штраф, который хотите обжаловать.
3. Выбрать причину обжалования из предложенных порталом вариантов.
4. Прикрепить фото или сканы всех необходимых документов и отправить жалобу.
На рассмотрение дается 10 дней.
Через сайт ГИБДД.
Этот способ также предполагает онлайн-подачу жалобы. Нужно:
1. Зайти на сайт Госавтоинспекции.
2. Открыть раздел «Сервисы» и выбрать пункт «Прием обращений».
3. Сайт предложит ознакомиться с инструкцией, после чего нужно подтвердить, что вы прочитали всю информацию, и нажать клавишу «Подать заявление».
4. Далее откроется форма для заполнения анкеты. В ней нужно указать ваши личные и контактные данные, в произвольной форме написать обращение.
5. Не забыть прикрепить файлы: сканы или фото документов, сканы письменного варианта с жалобой с вашей личной подписью, без подписи обращение не рассмотрят.