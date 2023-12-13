10:22 (мск), источник: "Российская газета"
В Крыму проведут ревизию электросетей
В Республике Крым началась ревизия сетей электроснабжения, сообщает глава региона Сергей Аксенов.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
До 25 декабря «Крымэнерго» составит список трансформаторных подстанций, которые необходимо срочно заменить. Прежде всего речь идет об оборудовании в частном секторе.
Оплатят эти работы за счет бюджета предприятия. Первоочередные 50 миллионов рублей направят на замену трансформаторов. Цена одной модульной установки составляет полтора-два миллиона.
Наибольшее количество жалоб на качество электроснабжения поступает из Симферопольского района. Поэтому им займутся в первую очередь: до конца декабря там поменяют 25 подстанций. В 2024 году на обновление техники в целом по республике планируется выделить приблизительно 500 миллионов рублей, а на ремонт и модернизацию сетей — до миллиарда. Деньги поступят в рамках инвестиционной программы.