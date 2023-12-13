12:37 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург
«России нужны другие мигранты». Как фильтровать поток приезжих?
Петербург стал лидером среди регионов России по объёму депортации мигрантов.
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Споры вокруг мигрантов не утихают. Кто они для России: незаменимая рабочая сила или сила, расшатывающая спокойствие в обществе?
«АиФ» продолжает цикл публикаций, посвящённых приезжающим в страну. На этот раз в центре внимания — Санкт-Петербург, ставший лидером среди регионов России по объёму депортации мигрантов. С начала этого года, по данным ГУ МВД, в городе на Неве задержаны и высланы из РФ почти 8 тыс. иностранцев. Для сравнения: за весь 2022-й выдворили 5,5 тыс.
Почему мигранты оказываются в сводках происшествий и можно ли без них обойтись — своим мнением делится доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС Артём Голубев.
Много их или мало?
— По официальным данным, в нашей стране сейчас находится примерно 10−11 млн иностранцев, приехавших на заработки. При общей численности населения в 146,4 млн человек это количество вроде бы не так значительно — меньше 10%. Но надо учитывать, что большинство гастарбайтеров (7−8 млн, или 70% всех приезжих) концентрируются в наиболее экономически развитых регионах — прежде всего это Москва и Московская область, а также Петербург и Ленинградская область. И тогда цифры получаются уже другими: мигранты составляют примерно четверть населения этих крупнейших агломераций страны.
А на некоторых территориях они и вовсе могут оказаться большинством. У нас уже фактически началось формирование своего рода мигрантских кварталов. Порой поздно вечером в вагоне питерского метро кажется, что находишься где-то в Центральной Азии. Такой анклавный характер проживания, разница в культуре и воспитании, зачастую низкий уровень образования молодых мигрантов — всё это, конечно, способствует более частому попаданию приезжих в сводки происшествий.
Сергей Хорошавин, SPB.AIF.RU: Принято считать, что мигранты трудятся в России за гроши и без них наша экономика остановится. Насколько верно это мнение?
Артём Голубев: Представление про «дешёвый» труд во многом устарело. Средний заработок мигрантов на стройке в Петербурге — 70−80 тыс. рублей. Правда, сейчас наметился некоторый отток, связанный с общей ситуацией в экономике России и падением курса рубля. Если этот же мигрант поедет, к примеру, в Китай, там он сможет заработать больше. Или если отправится восстанавливать новые территории РФ — да, там опаснее, но зато и доходы будут в 2−3 раза выше.
Свои на стройку не идут.
— Но 70−80 тыс. — это фактически средняя зарплата в Петербурге. Почему местные кадры не могут закрыть нишу, занимаемую приезжими?
— Дело, видимо, в менталитете. Мигранты высоко мотивированы и готовы к низкоквалифицированному труду — стройка, ЖКХ, повара, уборщицы
Теоретически в Петербург могли бы приезжать работать вахтовым методом жители соседних регионов, где доходы ниже. Но массового характера такая внутренняя миграция не приобретает. Видимо, нет не только желания, но и достаточных людских ресурсов: средний возраст россиян — 40 лет с хвостиком, а в Узбекистане — чуть больше 20 лет. Рождаемость, уровень безработицы в Центральной Азии гораздо выше. И по принципу сообщающихся сосудов избыточная масса трудоспособного населения перетекает к соседям.
— Можно ли этот процесс как-то ограничивать? И нужно ли?
— От труда мигрантов зависит не только наша экономика. Западная Европа, развитые страны арабского мира находятся ровно в такой же ситуации. Процесс миграции рабочей силы из стран с более низким уровнем жизни неизбежен, но его можно и нужно контролировать.
Ситуация, когда не владеющий русским языком человек ухитряется сдать все экзамены и отправляется, к примеру, водить такси, недопустима. С коррупцией здесь надо бороться жёстко. Это во-первых.
Во-вторых, надо работать на упреждение: продвигать российскую культуру в центральноазиатских странах, раз уж мы всё равно будем получать оттуда рабочую силу. Там уже выросло целое поколение, совершенно не знающее Россию, не испытывающее к нам никаких тёплых чувств и при этом вынужденное ехать к нам на заработки. Мигранты из Киргизии, желающие, чтобы их дети изучали русский язык, жалуются, что в школах там невозможно найти книги и учебники на русском, тогда как на английском — без проблем, посольство США позаботилось. Может быть, с этого начать?
Ну и, в-третьих, конечно, хотелось бы, чтобы к нам ехали в первую очередь квалифицированные мигранты. Люди, которые имеют общие с нами ценности и жизненные установки. Я имею в виду русскоязычных граждан Белоруссии, Молдовы, Украины, Казахстана, стран Балтии. Но для этого необходимо, чтобы уровень жизни в России был значительно выше, чем в этих странах. Развитие экономики и рост уверенности в завтрашнем дне, кстати, отчасти решат и проблему снижения рождаемости, с которой сейчас пытаются бороться путём запрета абортов, что неправильно и приведёт только к дополнительным человеческим потерям.