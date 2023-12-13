10:26 (мск), источник: Комсомольская правда
В Керчи бойца, вернувшегося из зоны СВО, наградили медалью «За храбрость»
Вернувшийся из зоны СВО керчанин получил медаль «За храбрость».
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Жителя Керчи Кирилла Масленникова, вернувшегося из зоны проведения спецоперации, наградили медалью «За храбрость». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Святослав Брусаков.
Градоначальник рассказал, что Масленников вернулся в Крым недавно. Во вторник, 12 декабря, ему вручили медаль «За храбрость» II степени. Брусаков подчеркнул, что этой награды удостаиваются люди, проявившие храбрость и мужество в ходе выполнения боевых или другиз операций по защите Родины.
— Керченская земля полнится героями, бесстрашными воинами, которые смело, с храбростью и отвагой защищают свою страну на передовой, — написал руководитель городской администрации.