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10:12 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Нижегородский Стендап клуб закрылся из-за пожара в здании кафе «Библиотека»

Арендодатели отказались оказать поддержку пострадавшим.

В Нижнем Новгороде из-за пожара в здании кафе «Библиотека» на Большой Покровской закрылся клуб Stand Up NN. Здание пострадало от воды, которая появилась в помещении при тушении огня. О последствиях ЧП сообщили в соцальных сетях пространства.

Организаторы пояснили, что вода повредила стулья с мягкой обивкой, столы, технику для выступлений — это колонки, ноутбук, микрофоны и т. д. Все поврежденное предстоит восстановить, а также выветрить запах гари.

«Администрация сказала, что поможет всем пострадавшим. Но оказалось, что помощь моральная, и вообще вы не так поняли», — поделились комики.

Вопросы касательно откачки воды, охраны — решались самостоятельно. Поэтому сейчас Stand Up NN ищет новую площадку для базирования.

Во время загрузки произошла ошибка.
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