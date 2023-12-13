10:12 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород
Нижегородский Стендап клуб закрылся из-за пожара в здании кафе «Библиотека»
Арендодатели отказались оказать поддержку пострадавшим.
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В Нижнем Новгороде из-за пожара в здании кафе «Библиотека» на Большой Покровской закрылся клуб Stand Up NN. Здание пострадало от воды, которая появилась в помещении при тушении огня. О последствиях ЧП сообщили в соцальных сетях пространства.
Организаторы пояснили, что вода повредила стулья с мягкой обивкой, столы, технику для выступлений — это колонки, ноутбук, микрофоны
«Администрация сказала, что поможет всем пострадавшим. Но оказалось, что помощь моральная, и вообще вы не так поняли», — поделились комики.
Вопросы касательно откачки воды, охраны — решались самостоятельно. Поэтому сейчас Stand Up NN ищет новую площадку для базирования.