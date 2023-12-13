10:20 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Река Ангара вышла из берегов в Усолье-Сибирском
Выезд на остров Варничный закрыт.
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Река Ангара вышла из берегов в Усолье-Сибирском из-за сильных морозов и ледостава. До разрешения ситуации выезд на остров Варничный будет закрыт. Обстановка находится на контроле МЧС и ЕДДС города. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) мэра города Максима Торопкина.
Жителей и гостей города просят ограничить посещение территории и внимательнее следить за детьми.
Напомним, что 13 декабря сбросные расходы Иркутской ГЭС снизили до 2 тысяч кубометров в секунду в превентивных целях. При продвижении кромки ледостава прогнозировалось повышение уровня воды и подтопление пониженных участков местности на реке Ангаре в Усолье-Сибирском, Усольском и Боханском районах.