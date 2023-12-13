10:10 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Морозы в Хабаровском крае не отступают, а только усиливаются
В этот день на Руси просили мудрости и ума-разума.
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В Хабаровский край пришли суровые по нашим меркам морозы и пока они не собираются нас покидать. Напротив, холод только усиливается.
Самые сильные морозы 14 декабря ожидаются в Чегдомыне, там столбик термометра, только представьте, ночью опустится до −39…-41 градуса, днем остановится на отметке в −26…-28, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС. Студено будет в четверг и в селе имени Полины Осипенко, на рассвете там −33…-35, днем столбик термометра не опустится ниже −20…-24 градусов. Но, к счастью, обойдется без ветра. В Комсомольске-на-Амуре декабрь тоже дает о себе знать стужей, ночью в городе Юности −31…-35 градусов, днем −21…-23. В Троицком ночной фон температур −25…-27, дневной −20…-22. На севере без осадков, но снега выпало столько, что из-за сильного ветра — всюду, метель. Так, в Чумикане порывы ветра будут достигать 20−25 метров в секунду, и при этом стоят морозы, которые не вызывают желания гулять на свежем воздухе, ночью −24…-26, днем ненамного теплее −22…-24 градуса!
В Аяне тоже будет мести, потому что разгуляется сильный ветер, там ночью −23…-25, днем −21…-23. То есть, по ощущениям почти как в Чегдомыне. В Николаевске-на-Амуре фон температур примерно такой же, ночью −23…-25, дневной −19…-21, и такой же ветродув..
На побережье Татарского залива тоже дуют шквалистые ветры, при этом в Советской Гавани на рассвете −22…-24 градуса, в послеобеденное время −14…-16. В Охотске синоптики прогнозируют метель, ночной фон температур −18…-20, дневной −15…-17 градусов. На юге края тоже совсем не южные температуры, в Бикине ночью −30…-32, днем −16…-18, в Вяземском на рассвете −25…-27, в послеобеденное время −17…-19 и тут тоже свежий ветер.
В Наумов день, а он приходится на 14 декабря, люди молились о даровании мудрости, просили наставить их на ум — разум. Говорили: пророк Наум ум острит. По старой русской традиции именно с Наумова дня детей отправляли учиться. В те времена немногие семьи могли себе это позволить. Однако люди понимали, что грамотному человеку намного проще выбиться в люди. Даже сны, в которых привиделась азбука, толковали по-своему: если такое сновидение увидел безграмотный человек, то ждёт его хлопоты и неприятности, грамотному же видение сулит счастье и благополучие. В старину учебный год начинался не в один день, как сейчас. Одни дети начинали учиться в августе, другие — в сентябре, третьи — 14 ноября. Сельские детишки, которые помогали родителям собирать урожай, отправлялись учиться только в Наумов день.