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Главные новости 13 декабря
10:06 (мск), источник: МК.RU Красноярск

В Красноярском крае закрылись все паромные переправы

Об этом рассказали в ГУ МЧС России по краю.

Источник: Freepik

На территории Красноярского края на сегодняшний день закрыты все паромные переправы. В край пришли морозы, началась суровая зима.

В связи с этим были открыты 5 ледовых переправ, которые работают в Бирилюсском, Мотыгинском, Тураханском районах.

Для жителей действуют 20 автозимников в районах края.

Дороги находятся в проезжем состоянии, но на трассах гололедица и морозный туман.

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