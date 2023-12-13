10:06 (мск), источник: МК.RU Красноярск
В Красноярском крае закрылись все паромные переправы
Об этом рассказали в ГУ МЧС России по краю.
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На территории Красноярского края на сегодняшний день закрыты все паромные переправы. В край пришли морозы, началась суровая зима.
В связи с этим были открыты 5 ледовых переправ, которые работают в Бирилюсском, Мотыгинском, Тураханском районах.
Для жителей действуют 20 автозимников в районах края.
Дороги находятся в проезжем состоянии, но на трассах гололедица и морозный туман.