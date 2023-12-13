В 2023 году петербургские вузы получили от «платников» более 6 млрд рублей

В 2022 году первокурсники- «платники» отдали за обучение 5,8 миллиарда рублей, пишет «Петербургский дневник». Тогда на платное отделение было зачислено 27 946 человек, в этом году — 30 158.
Лидером по «платникам» в городе является Санкт-петербургский государственный университет (СПбГУ). В этом году в университет поступили 2292 первокурсника. За свое обучение в вузе они заплатили почти 800 миллионов рублей.
На втором месте после СПБГУ оказался СПбГЭУ. С учетом приемной кампании этого года платников в университете стало на 6% больше. Третье место занял РАНХиГС. На платное отделение университета в 2023 году поступили 2279 первокурсников.