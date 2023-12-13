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10:37 (мск), источник: МК.RU Санкт-Петербург

В 2023 году петербургские вузы получили от «платников» более 6 млрд рублей

В 2023 году по итогам приемной кампании петербургские вузы получили от первокурсников, поступивших на платное отделение, 6,62 миллиарда рублей. Это на 13% больше, чем в прошлом году.

В 2022 году первокурсники- «платники» отдали за обучение 5,8 миллиарда рублей, пишет «Петербургский дневник». Тогда на платное отделение было зачислено 27 946 человек, в этом году — 30 158.

Лидером по «платникам» в городе является Санкт-петербургский государственный университет (СПбГУ). В этом году в университет поступили 2292 первокурсника. За свое обучение в вузе они заплатили почти 800 миллионов рублей.

На втором месте после СПБГУ оказался СПбГЭУ. С учетом приемной кампании этого года платников в университете стало на 6% больше. Третье место занял РАНХиГС. На платное отделение университета в 2023 году поступили 2279 первокурсников.

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