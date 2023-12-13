10:35 (мск), источник: АиФ Самара
Как живут самарцы на Мехзаводе в морозы без света и тепла?
Как жители СНТ в Красноглинском районе выживают без тепла в такие морозы?
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На территории дачного посёлка создан оперштаб, подвезены генераторы для обогревания терпящих бедствие горожан.
История с отключением света в дачном массиве на Мехзаводе на 19 километре Московского шоссе в Самаре продолжается. Напомним, что на минувших выходных 9 и 10 декабря в Красноглинском районе жильцы дачного массива остались без электроэнергии. В домах у людей электрическое отопление. Газ сюда не подведён.
Тогда Андрей Киселёв, инженер компании ООО «Энерго», которая обслуживает электросети дачного массива, сообщил нашему корреспонденту, что авария произошла на сетях генерирующей компании «Универсал Энерго». «Произошла авария на кабельной линии. 11 декабря энергоснабжение было восстановлено. В связи с большими нагрузками шли частичные переключения. То есть напряжение у абонентов есть, но идут переключения», — отметил он в телефонном разговоре.
Но вечером, во вторник, 12 декабря электроэнергию снова отключили и люди вновь остались без тепла.
Жители сообщают, что из-за аварии без света остались порядка 8 СНТ. Речь идёт об СНТ’Знамя Октября«, “Мичуринец”, “Звёздочка”, “Шар”, “Прогресс”, “Дачница”, “Яблонька”, “Салют”. Во всех них порядка 650−700 домов с круглогодичным проживанием. Получается, что порядка 2000 жителей остались без тепла и света в морозы на несколько суток.
В ночь с 12 на 13 декабря глава Самары Елена Лапушкина встретилась с жителями в поселке Мехзавод.
«Уже выявлено повреждение, ведутся ремонтные работы, в ближайшее время кабель будет восстановлен. Кроме того, сейчас продумываем резервную схему электроснабжения в поселке, чтобы в дальнейшем избегать таких ситуаций. Очень понимаю людей, которые оказали в этот серьёзный мороз в неотапливаемых помещениях. Почему бездействовала обслуживающая организация? Завтра мы встречаемся с жителями и вместе со специалистами и энергетиками объясним, какие у нас есть возможные варианты решения, и определим шаги на будущее. Люди должны знать, что они не одни и мы принимаем все меры. Создан оперативный штаб. Также готов пункт временного размещения», — рассказала Елена Лапушкина.
Чтобы согреть жителей на территорию дачного массива доставили несколько промышленных генераторов.
На месте также находятся директор обслуживающей ресурсоснабжающей организации ООО «Энерго», представители департамента горхозяйства, глава района.
По данным ГУ МЧС по Самарской области, к ликвидации аварии привлечены 18 человек и 9 единиц техники. Ориентировочное время восстановление энергоснабжения 16:00 13 декабря 2023 года.