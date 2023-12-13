10:33 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Заводской район Новокузнецка затопило — коммунальщики устраняют аварию
На объекте трудятся пять аварийных бригад.
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Коммунальщики устраняют аварию в Заводском районе Новокузнецка — видео с восстановительными работами выложил мэр города Сергей Кузнецов. В городском водоканале изданию A42.RU рассказали о подробностях произошедшего. Так, на улице Тореза, 121 произошла коммунальная авария на чугунном водопроводе. Сейчас на месте аварии работают пять бригад. Они занимаются как восстановительными работами, так и локализуют отключения и устраняют последствия подтопления. Из-за инцидента холодную воду отключили в четырёх домах: № 113 и № 121 по улице Тореза и № 116 и № 122 по улице 40 лет ВЛКСМ. Возобновят подачу воды ориентировочно к вечеру.