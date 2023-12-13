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10:48 (мск), источник: Фонтанка

Материнский капитал в Петербурге разрешили тратить на обучение родителей

ЗакС окончательно разрешил тратить маткапитал на профобучение родителей.

Источник: РИА "Новости"

В Петербурге региональный материнский капитал можно будет тратить на профессиональную переподготовку и обучение родителей. Такой законопроект 13 декабря в третьем чтении приняло Законодательное собрание города.

Речь идет о получении профессионального образования, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.

«Предоставление данной возможности позволит им повысить свою квалификацию, вернуться к трудовой деятельности на прежнее рабочее место или переобучиться по профессии, востребованной на рынке труда, чтобы найти работу, наиболее подходящую для совмещения с воспитанием ребенка», — говорится в пояснительной записке к документу.

Теперь законопроект отправился на подписание к губернатору.

Напомним, что на эти цели можно тратить именно региональный маткапитал, а не федеральный. Региональная выплата в 2023 году составляет 194,2 тысячи рублей.

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