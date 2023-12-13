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Главные новости 13 декабря
11:57 (мск), источник: Pchela.News

Сколько стоит пригласить в гости Деда Мороза и Снегурочку в Челябинске, разобралась «Пчела»

Новый год — это один из самых волшебных праздников, которого с нетерпением ждут и взрослые, и малыши. А чтобы сделать это событие для своих детей ярким и запоминающимся, многие родители приглашают в гости Деда Мороза и Снегурочку. Корреспонденты «Пчелы» провели расследование и узнали, во сколько обойдётся челябинцам такое сказочное поздравление.

Источник: Pchela.News

Визит в гости доброго дедушки в красных одеждах и его красавицы-внучки поможет окунуться в атмосферу волшебства и сказки. Мы изучили множество предложений подобных услуг в Челябинске и выяснили, что в среднем они стоят 1500−2000 рублей.

Цены могут быть и выше, всё зависит от продолжительности программы, даты и времени. К примеру, если вы хотите, чтобы гости пришли к вам 31 декабря, придётся заплатить 5000 рублей.

Сказочные гости могут приехать не только домой, но и в школу, детский сад и даже офис.

Как правило, в программу входят игры с детьми, памятные фото, различные конкурсы, стихи, загадки, хороводы, совместное зажигание огней на ёлочке и вручение подарков. Некоторые предлагают и необычные развлечения, например, уроки рисования на световой картине, фокусы и мастер-классы по созданию мыльных снеговиков.

Подарки, которые дарят ребятам волшебные гости, родители должны приготовить заранее. Здесь вам может помочь наш материал, в котором эксперты рассказывают, на что обратить при выборе сладкого сюрприза.

А если хочется сделать детям увлекательный и интересный подарок, то советуем присмотреться к настольным играм. Настолки — это ещё и отличный способ объединить мам, пап, бабушек с малышами и весело провести время. Можете обратиться к подборке, которую составила корреспондент «Пчелы», где собраны самые простые и занимательные настольные игры.

Чтобы классно провести досуг с вашими детьми, можно отправиться и на прогулку по нарядным улицам города, тем более, что погода начинает радовать. Ещё можно зайти на выставку ёлочных игрушек и зарядиться праздничным настроением.

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