12:09 (мск), источник: АиФ Уфа
Чуда не ждите. Почем услуги Деда Мороза в Башкирии к Новому году-2024
UFA.AIF.RU узнал расценки на услуги праздничных аниматоров.
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С середины декабря на улицах и в общественных местах мы то и дело видим сказочного волшебника в красной шубе и его внучку. Без Деда Мороза не обходятся мероприятия в парках, дворцах культуры, школах, детсадах, а также взрослые корпоративы и зимние свадьбы. Можно пригласить сказочных персонажей домой, сводить ребенка на массовый утренник в торговый центр или театр, а также украсить торжество национальным колоритом. Корреспондент UFA.AIF.RU пообщался с сотрудниками агентств праздников и выяснил, почем нынче новогоднее настроение и детская вера в чудеса.
«Таких цен не помню».
В Башкирии рынок аниматоров достаточно насыщенный, и Дед Мороз найдется на любой кошелек. Искать объявления можно в соцсетях или самой большой площадке — группе «Аниматоры Уфы» в соцсети "Вконтакте. А на специальном сайте можно найти в регионе более 1,3 тыс. предложений.
Согласно данным аналитиков популярного сервиса объявлений, с 20 декабря по 8 января артисты могут заработать около 300 тыс. рублей, при условии, что один заказ будет стоить около 2−3 тысю, а в день наберется 5−7 вызовов. Поздравлениями в декабре-январе занимаются как большие агентства праздников, так и «дилетанты», которые пытаются под шумок заработать легких денег. Достаточно купить дешевый китайский костюм с бородой и разместить свое объявление в интернете.
В этом году спрос на услуги новогодних героев для поздравления вырос на 46%. Но люди стали более разборчивыми: читают отзывы, интересуются программами, заказывают в довесок к гостю других персонажей.
«В этом году очень популярны сказки. Мы сделали игровую сказку на 5 героев с дракошей, зайкой и дятлом, которые, конечно же, выступают в компании Деда Мороза и Снегурочки. Это говорящие ростовые куклы, и мы пока единственные в городе, у кого такое есть, остальные выступают под фонограмму. Сказка популярна у детских садов и школ, пригодна как для улиц, так и для помещений. Ее стоимость 25 тысяч рублей до 25 декабря. В период с 25 по 30 декабря — 27 тысяч рублей, 30 и 31 декабря — 30 тысяч».
В агентстве могут предложить также сказки для домашних заказов — это театр на дому длительностью в один час или обычные игровые программы на 40 минут. Стоимость домашнего выступления до 28 декабря — от 7 тыс. рублей, а в Новый год — до 12 тысяч. Выступления на утренниках стоят от 10 тыс. рублей — в часовую программу входят игры, поздравления, а также фотографирование с каждым ребенком, общение с ним и вручение подарка. Если детей много, то на последний этап закладывается больше времени — игровая программа сокращается.
«Люди, не понимая специфики работы, часто обесценивают труд аниматоров. Говорят: нам нужно, чтобы пришли, сыграли пару игр и раздали подарки, за что такие суммы? Но они совсем не учитывают, что каждое выступление независимо от его продолжительности — это подготовка, грим, дорога. Также пытаются сэкономить и просят организовать праздник без звукооператора, аппаратуры или микрофонов. Опытные аниматоры, конечно, справятся, но что будет с голосами артистов, которые должны организовать толпу детей в 30−40 человек и качественно поиграть? До сих пор в группе аниматоров появляются заявки на утренник для двух классов за 3 тысячи рублей. Мы такие цены не видели даже 5 лет назад. Хороший праздник за такие деньги не сделать, к сожалению», — делится Эльвира Новосёлова.
Хороводы для взрослых.
На новогодних корпоративах для взрослых смотрят на костюм, красоту ведущих и творческие способности.
«Наша Снегурочка прошла обучение в “Университете Дедов Морозов и Снегурочек им. Радченко”, участвовала во всероссийском конкурсе. Выглядит настоящей зимней красавицей — на глазах будто снег искрится, а костюм — один из самых дорогих и богатых во всей республике», — рассказывает руководитель праздничного агентства Лиана Каретникова и признается, что в этом году большой спрос на нестандартную «движуху». Например, стали очень популярны танцы, как в популярных сериалах, флэшмобы, хороводы, а также темы огня, драконов, сверхъестественного. Большой отклик у людей нашло привнесение в программу старых традиций и народности.
Что касается цен, то поздравление на дому стоит от 3,5 тыс. рублей до 20 декабря, а 31-го ценник вырастает до 15 тысяч. Выезд за город обойдется заказчикам дороже, как и работа в отдаленных районах города. Утренники и корпоративы — от 5 до 10 тыс. рублей.
Поздравление на родном.
Для семей, которые хотят пригласить на праздник не Деда Мороза и Снегурочку, а Кыш Бабая и Кархылыу, вызов аниматоров на дом может обойтись примерно в ту же сумму, а иногда и дешевле — в районах у артистов запросы скромнее.
Поздравление на башкирском и татарском языках с подбором соответствующего репертуара практикует ведущая Гузель Тангатарова. Она рассказала, что программу ее команда старается ориентировать на то, чтобы было интересно всем, задействовать каждого члена семьи. Для этого устраивают флэшмоб, конкурсы, хоровод, фотосессию. Вместе с Кыш Бабаем выезжают в Уфимский, Чишминский, Кушнаренковский, Благоварский районы. Наряду с поздравлениями детей и утренниками, проводят новогодние вечеринки в стиле 90-х — на это у публики особый запрос. Особое внимание при этом заказчики уделяют костюмам: где бы ни жили дети, в городе или в деревне, они все продвинутые пользователи интернета и пытаются при каждой возможности проверить сказочных гостей.
Альтернатива на морозе.
Отметим, что в качестве альтернативы можно устроить поездку к Деду Морозу в гости. В столице региона его резиденция откроется 24 декабря на площади Ленина. К уфимскому «брату» приедет Дед Мороз из Великого Устюга. Городской сказочный волшебник и его команда продолжат работать до 14 января. Ежедневно в 18:00 будет проходить церемония зажигания елки. В новогоднюю ночь перед Русским драматическим театром с 20:00 до 2:00 организуют праздничную программу.
Также можно отправиться в гости в деревню к Кыш Бабаю, который принимает гостей у подножия шихана в геопарке «Торатау» в Ишимбайском районе. Юрта будет работать с 16 декабря по 7 января. Посетить резиденцию башкирского Деда Мороза можно по предварительной записи (телефон —
Встречу с новогодним волшебником можно устроить и на коллективных утренниках. Например, можно купить билет на новогодний праздник в торгово-развлекательном центре, где вам предложат за доступную цену и шоу, и дискотеку, и общение с Дедом Морозом. Кстати, выступают там те же самые аниматоры. Но, как правило, дирекция выбирает наиболее профессиональных и дорогих артистов, чтобы «праздник состоялся». А можно поступить, как в старые добрые времена: повести своих малышей на детское представление в театр, где обязательно будет игровая программа у елки и хороший спектакль, который дети действительно запомнят надолго.