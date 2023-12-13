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10:57 (мск), источник: Комсомольская правда

После ледяного дождя на трассах Ростовской области ограничений нет

В Ростовской области после ледяного дождя продолжают убирать дороги.

Источник: Комсомольская правда

По состоянии на 8.00 среды, 13 декабря, в Ростовской области после непогоды на автомобильных дорогах нет ограничений движения транспорта. Об этом сообщили в донском правительстве.

— Работы по уборке дорожного полотна в регионе продолжаются, — добавили в правительстве.

В период с 12 по 13 декабря на региональных и федеральных автодорогах, проходящих через территорию Ростовской области, снег и наледь убирали 367 единиц техники. Всего было израсходовано 13 641 тонн противогололедных материалов.

Из-за непогоды приходилось ограничивать движение пассажирского транспорта на Северном обходе Ростова.

Напомним, что из-за ледяного дождя и сильного ветра в Ростовской области без света оставались 180 тысяч человек. К утру 13 декабря энергетикам удалось восстановить подачу света более чем 80 тысячам жителей. Сейчас они продолжают восстановительные работы. Также непогода привела к большому количеству падений деревьев — они не выдержали той наледи, которая на них образовалась.

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