10:57 (мск), источник: Комсомольская правда
После ледяного дождя на трассах Ростовской области ограничений нет
В Ростовской области после ледяного дождя продолжают убирать дороги.
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По состоянии на 8.00 среды, 13 декабря, в Ростовской области после непогоды на автомобильных дорогах нет ограничений движения транспорта. Об этом сообщили в донском правительстве.
— Работы по уборке дорожного полотна в регионе продолжаются, — добавили в правительстве.
В период с 12 по 13 декабря на региональных и федеральных автодорогах, проходящих через территорию Ростовской области, снег и наледь убирали 367 единиц техники. Всего было израсходовано 13 641 тонн противогололедных материалов.
Из-за непогоды приходилось ограничивать движение пассажирского транспорта на Северном обходе Ростова.
Напомним, что из-за ледяного дождя и сильного ветра в Ростовской области без света оставались 180 тысяч человек. К утру 13 декабря энергетикам удалось восстановить подачу света более чем 80 тысячам жителей. Сейчас они продолжают восстановительные работы. Также непогода привела к большому количеству падений деревьев — они не выдержали той наледи, которая на них образовалась.