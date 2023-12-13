В Волгограде суд обратил в собственность РФ подконтрольные украинцам фирмы

Имущество, принадлежащее членам незаконного объединения, обращено в доход государства. Тем самым суд удовлетворил иск заместителя генпрокурора РФ в защиту прав неопределенного круга лиц. В основу его административного заявления легли материалы проверки, проведенной управлением ФСБ по Волгоградской области.
Членами запрещенного объединения являются уроженцы Киевской области Украины. Утверждается, что их деятельность противоречила интересам РФ.
В результате собственностью государства стали ценные бумаги Уральского завода авто-текстильных изделий и Завода фрикционных и термостойких материалов, принадлежащие кипрской компании «Темак Лимитед», которая была фактически подконтрольна одному из упомянутых украинцев. Также в доход России переходят доли в уставном капитале фирм «Колодка-Композит», «Научно-производственное объединение “Завод тормозных механизмов”, “Вати-Авто”, “Волжский завод текстильных материалов” и “Темак-Инжиниринг”.
Решение суда обращено к немедленному исполнению.