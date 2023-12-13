11:31 (мск), источник: МК.RU Волгоград
В Волгограде начали продавать куртки и шапки в стиле сериала «Слово пацана»
В Волгограде на сайте с объявлениями заметно выросло число предложений с ретро одеждой.
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Продавцы уверяют, что шапки и куртки выполнены в стиле известного сериала.
На сайтах с бесплатными объявлениями появляется все больше предложений с продажей винтажной одежды из Волгограда. В описании говорится, что она повторяет стиль героев сериала «Слово пацана».
Чаще всего волгоградцам предлагают ретрокуртки и шапки. Также можно встретить предложения с продажей шарфов, свитеров и футболок. В объявлениях говорится, что они произведены еще в СССР.
Первая серия проекта «Слово пацана» вышла 9 ноября. В ленте рассказывается о криминальных группировках Казани конца 1980-х годов. Сериал стал особенно популярен среди молодежи. В Сети появляются видео, на которых молодые люди пытаются повторить стиль и сленг героев картины.