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11:31 (мск), источник: МК.RU Волгоград

В Волгограде начали продавать куртки и шапки в стиле сериала «Слово пацана»

В Волгограде на сайте с объявлениями заметно выросло число предложений с ретро одеждой.

Источник: РИА "Новости"

Продавцы уверяют, что шапки и куртки выполнены в стиле известного сериала.

На сайтах с бесплатными объявлениями появляется все больше предложений с продажей винтажной одежды из Волгограда. В описании говорится, что она повторяет стиль героев сериала «Слово пацана».

Чаще всего волгоградцам предлагают ретрокуртки и шапки. Также можно встретить предложения с продажей шарфов, свитеров и футболок. В объявлениях говорится, что они произведены еще в СССР.

Первая серия проекта «Слово пацана» вышла 9 ноября. В ленте рассказывается о криминальных группировках Казани конца 1980-х годов. Сериал стал особенно популярен среди молодежи. В Сети появляются видео, на которых молодые люди пытаются повторить стиль и сленг героев картины.

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