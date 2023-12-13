11:34 (мск), источник: Комсомольская правда
В Калининграде из-за аварии жители 14 улиц остались без тепла
Специалисты устраняют последствия.
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В Калининграде дома на нескольких улицах остались без тепла. Во вторник, 12 декабря, в 17:30 из-за повреждения теплотрассы в Ленинградском районе отключили теплоснабжение у потребителей на улицах:
ул. Юбилейная,
пер. Потемкина,
ул. Береговая,
ул. Артиллерийская,
ул. Старш. Дадаева,
ул. Еловая аллея,
ул. Парт. Железняка,
ул. Куйбышева,
пер. Майский,
ул. А. Невского,
ул. Потемкина,
ул. Л. Толстого,
ул. Линейная,
ул. Курортная.
О произошедшем сообщает пресс-служба мэрии.
Решением вопроса занимаются сегодня 20 специалистов предприятия «Калининградтеплосеть», задействовано три единицы техники. Плановое время подачи тепла не называют.