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11:34 (мск), источник: Комсомольская правда

В Калининграде из-за аварии жители 14 улиц остались без тепла

Специалисты устраняют последствия.

Источник: AP 2023

В Калининграде дома на нескольких улицах остались без тепла. Во вторник, 12 декабря, в 17:30 из-за повреждения теплотрассы в Ленинградском районе отключили теплоснабжение у потребителей на улицах:

ул. Юбилейная,

пер. Потемкина,

ул. Береговая,

ул. Артиллерийская,

ул. Старш. Дадаева,

ул. Еловая аллея,

ул. Парт. Железняка,

ул. Куйбышева,

пер. Майский,

ул. А. Невского,

ул. Потемкина,

ул. Л. Толстого,

ул. Линейная,

ул. Курортная.

О произошедшем сообщает пресс-служба мэрии.

Решением вопроса занимаются сегодня 20 специалистов предприятия «Калининградтеплосеть», задействовано три единицы техники. Плановое время подачи тепла не называют.

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