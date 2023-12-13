12:28 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Нечем дышать: Почему в Кишинёве качество воздуха резко ухудшилось — это опасно для жизни сердечников и астматиков
В среду случится пик по плохим для здоровья показателям.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Кишинёве качество воздуха ухудшилось. Сегодня, в среду, пик по плохим для здоровья показателям. По прогнозу к субботе воздух несколько очистится.
Наиболее серьезное воздействие оказывается на сердце и легкие. Воздействие частиц загрязняющих веществ может вызывать кашель, затрудненное дыхание, обострение астмы, а также приводить к развитию хронических респираторных заболеваний.
Чувствительные группы должны уменьшить нагрузки на открытом воздухе и по возможности носить на улице маски.