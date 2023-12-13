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12:28 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Нечем дышать: Почему в Кишинёве качество воздуха резко ухудшилось — это опасно для жизни сердечников и астматиков

В среду случится пик по плохим для здоровья показателям.

Источник: Комсомольская правда

В Кишинёве качество воздуха ухудшилось. Сегодня, в среду, пик по плохим для здоровья показателям. По прогнозу к субботе воздух несколько очистится.

Наиболее серьезное воздействие оказывается на сердце и легкие. Воздействие частиц загрязняющих веществ может вызывать кашель, затрудненное дыхание, обострение астмы, а также приводить к развитию хронических респираторных заболеваний.

Чувствительные группы должны уменьшить нагрузки на открытом воздухе и по возможности носить на улице маски.

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