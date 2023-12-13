11:40 (мск), источник: Комсомольская правда
Второго Рио не будет? Севший на мель во время мегашторма под Анапой сухогруз готовят к эвакуации
Под Анапой севший на мель в шторм сухогруз собираются отбуксировать.
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Севший на мель под Анапой сухогруз подготовиться к эвакуации. Судно Blue Shark попало в мегашторм, который накрыл Черноморское побережье в конце ноября. Судно грузило ячмень для Египта в морском порту Тамани, а с началом шторма перешло на якорную стоянку. Ураган сорвал корабль с Якорей, в результате чего 27 ноября он оказался возле берега.
На борту судна Blue Shark находится 21 человек. Все они являются гражданами прошлого, Индии и Египта. Больше двух недель они находились на корабле. Экипаж был обеспечен продовольствием и водой, но речи о его эвакуации не произошло. Наконец, спустя 16 дней после ураганного шторма, владелец, севший на мель, отключил связь и начал решать вопрос по поводу буксировки Blue Shark.
«Для спасения 160-метрового сухогруза сначала необходимо провести сложные водолазные работы. Также необходимо обследовать состояние дна», — сообщает телеграм-канал SHOT.
Уточняется, что для того, чтобы снять корабль с мелководья и вытащить его из песка, сначала нужно будет его максимально разгрузить. Это очень долгая и сложная работа. Она может занять не один день.
По предварительным данным, сейчас на борту находится 169 тонн мазута, 33 тонны дизтоплива, 83 тонны воды, 6,5 тонны балласта. Также почти 2,8 тонны ячменя. Их стоимость оценивается в 24 миллиона рублей.