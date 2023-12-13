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12:30 (мск), источник: Ura.ru

Сроки запуска трамвая в Академический сдвинулись

Открыть движение трамваев в Академический район Екатеринбурга планируется в конце декабря, а не в середине. Об этом URA.RU рассказал собеседник в городской администрации.

В конце ноября чиновники делились, что, по их замыслу, трамваи с пассажирами начнут курсировать по новой линии с 15-го по 17 декабря. Мэр Алексей Орлов при этом давал агентству более осторожный анонс: до Нового года.

«На следующей неделе Госжилстройнадзор официально завершит приемку самой трамвайной ветки, после этого она будет введена в эксплуатацию. И в конце декабря проедет первый трамвай с пассажирами», — поделился собеседник URA.RU в муниципальной власти.

Строительство трамвайной ветки в Академический началось летом 2021 года. Изначально открыть ее для горожан планировали к 300-летию Екатеринбурга, но сроки постоянно переносились, хоть сами пути и проложили существенно раньше прописанного в контракте дедлайна.

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