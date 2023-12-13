12:20 (мск), источник: Om1.ru
Дороже, чем в прошлом году. Сколько стоят ёлки в Омске?
Ранее сообщалось, что цены на новогодние деревья останутся на уровне прошлого года.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Портал Om1.ru отправился на ёлочный базар, чтобы выяснить, сколько в этом году омичи будут отдавать за новогоднюю красавицу. Напомним, ранее в региональном Управлении лесного хозяйства сообщали, что стоимость деревьев останется прошлогодней — примерно 350 рублей за сосну.
Но на ёлочном базаре в центре города за 350 рублей можно купить только букет ёловых веточек, а вот сосны стоят от 550 до 1 500 рублей в зависимости от высоты дерева.