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12:20 (мск), источник: Om1.ru

Дороже, чем в прошлом году. Сколько стоят ёлки в Омске?

Ранее сообщалось, что цены на новогодние деревья останутся на уровне прошлого года.

Источник: Om1.ru

Портал Om1.ru отправился на ёлочный базар, чтобы выяснить, сколько в этом году омичи будут отдавать за новогоднюю красавицу. Напомним, ранее в региональном Управлении лесного хозяйства сообщали, что стоимость деревьев останется прошлогодней — примерно 350 рублей за сосну.

Но на ёлочном базаре в центре города за 350 рублей можно купить только букет ёловых веточек, а вот сосны стоят от 550 до 1 500 рублей в зависимости от высоты дерева.

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